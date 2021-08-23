鴻海股價回神 站上5日均線

台股今（23）日反彈、一度大漲超過400點，鴻海（2317）今日股價也站上5日均線，早盤漲幅約1.91%，盤中最高來到每股106.50元。

鴻海今日股價不僅站上5日均線，同時日KD止穩交叉向上。

針對鴻海下半年營運，國內法人出具報告指出，下半年營運將進入旺季，毛利率較上半年改善，預估全年 EPS 甚至有9.66元的實力。

該法人指出，鴻海第3季季營收將持平於第2季，除消費智能產品基期偏高衰退外，餘產品線均季成長，尤以元件及其他產品成長力道相對較大，因此預估鴻海本季毛利率將有6.47%，季增0.44個百分點、年增0.27個百分點，本季單季稅後 EPS為2.28元。

鴻海日前於法說會上表示，下半年半導體和零組件料況未緩解，晶片和零組件缺料狀況可能延續至明年第二季，主要是半導體成熟製程元件供應吃緊，缺料對鴻海集團正常業務影響小，因為鴻海主要是大客戶為主。至於亞洲 COVID-19 疫情擴大，對全球資通訊產業供應鏈影響待觀察。對下半年手機市況，鴻海指出，今年包括智慧型手機在內的消費電子產品仍有不錯表現，不過需觀察疫情對供應鏈影響。

法人預估， 今年鴻海營收將達5.791兆元、年增約8%，EPS將達9.66元，全年毛利率將有6.23%、年增0.58個百分點，並看好明年鴻海營收、獲利將持續再成長。

該法人認為，鴻海EV佈局漸趨完整，未來可望由ICT轉型往EV領域發展，今年10月陸續有參考設計的原型車及科技日將登場，相關的EV合作案不斷，看好新商業模式開創與轉型的獲利契機。