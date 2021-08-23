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台股早盤漲逾250點 站上16,600點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股今（23）日開盤上漲117點，開在16,459點。圖／聯合報系資料照片
台股今（23）日開盤上漲117點，開在16,459點。圖／聯合報系資料照片

上周五美股開平走高，四大指數收盤全數上漲，道瓊指數收盤重回35,000點大關，帶動台股今（23）日開盤上漲117點，開在16,459點；早盤在台積電（2330）及聯電（2303）漲逾1%、貨櫃三雄漲逾4%帶動下，指數漲逾250點，來到16,600點以上。

在美股方面，由於先前談話鷹派的聯準會官員Kaplan表示，Delta病毒可能影響其貨幣政策觀點，市場對QE退場的擔憂短線降溫，加上如微軟、Nvidia等指標股受惠利多消息大漲，且中概股也獲得低接買盤青睞，在科技股領軍走高的帶領下，整體股市全面反彈。

終場道瓊工業指數上漲225點，或0.64%，收在35120點；標普500指數上漲35.86點，或0.81%，收在4441.67點；Nasdaq指數上漲172.86點，或1.18%，收在14714點；費半指數上漲20.63點，或0.63%，收在3256.49點。

統一投顧認為，加權指數近期走勢疲弱，且目前台股技術線型已轉呈空頭排列，月線及季線死亡交叉，上檔套牢賣壓沉重，且外資大賣台股，台幣走貶，融資餘額仍在相對高檔水位，整體落底訊號尚未出現。加上月底MSCI季度調整調降台灣權重，市場人氣與籌碼仍待時間沉澱，建議即使反彈也不追高，多看少做，保守應對，選股以高殖利率概念股為主。

台股 美股

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