普惠金融再升級 國泰證美股即時報價服務「夯」

美股即時報價引爆國泰證券複委託開戶熱潮，二個月新開戶近八萬戶寫下新紀錄！全球新冠疫情爆發以來，國人除了積極防疫外，從疫情演化中轉變的生活型態，並未降低國人投資意願，同時，受到低利率環境影響，投資人更積極尋找更高報酬或收益率的商品進行投資。

根據中華民國證券商業同業公會統計資料顯示，今年上半年國人透過證券商進行複委託投資總金額達2.33兆元，年增率32.4%，2012年以來每年皆創新高。國泰證券看見投資人對前進投資海外商品需求孔急，今年6月1日起，即提供所有客戶美股即時報價服務，新服務切中客戶需求，締造複委託開戶嶄新成績。

國泰證券傾聽客戶需求，並且總是提供最到位的數位服務，2017年8月開始以全線上開戶的方式，引流新客戶，創下僅三年多的時間，客戶規模即正式突破百萬大關。為提供更溫暖的數位服務，國泰證券於今年6月起，提供所有客戶美股即時報價，只要能夠登入國泰證券台股交易軟體「樹精靈App」，在美股交易時間即可享受零時差的美股即時行情報價。

這份普惠金融服務一推出，每月即超過5萬名客戶使用美股即時行情。

國泰證券總經理周冠成表示，國泰證券近年來積極進行數位轉型，在不斷精進服務與效率下，數位經營亦見正面成效。國泰證券十分樂意並且無私的分享經營效益，更感謝提供的服務能深入客戶內心。客戶願意使用美股即時行情報價的服務，就是價值所在，也充分顯示著國內投資人對於複委託市場高漲的投資需求急需被滿足。

國泰證券提供美股即時行情報價服務，也確實是傾聽投資人心聲而來。未來，將持續秉著券商力行普惠金融的服務理念，結合集團豐沛的平台資源，朝向提供更多廣大投資人優質且具競爭力的數位證券服務而努力。

受到全球低利率環境影響，資金勢必要找尋一條穩健獲利的道路，國泰證券希望透過複委託商品「碎片化」設計，協助客戶在有限的投資資金中，尋找出較佳的投資收益。國泰證券表示，透過國泰世華網路銀行App，就能輕鬆一指搞定台股與複委託帳戶開戶，進而以每個月數千元資金透過「美股定期定股」布局美股標竿企業，長期下來規律不間斷投資即有機會參與大型企業長期獲利的甜美果實。

國泰證券美股定期定股服務自2019年推出至今，扣款人數已突破6千人，扣款金額超過10億元，並持續穩定成長中。