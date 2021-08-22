台股本周預期陷入盤整 法人建議「這麼操作」

台股連兩周周K線收黑，針對本周走勢，法人表示，台股跌幅已深，有機會反彈，但產業趨勢尚待澄清，籌碼也需梳理，初期漲幅有限，難以出現V型反轉，將呈現盤整格局，建議區間操作；至於指數區間預期落在1萬6000點至1萬6700點之間。

台股上周受到空方襲擊，全周指數重挫640點，周線跌幅3.77%，周K線連兩週收黑，上周五指數在盤中一度來到波段低點1萬6248點，終場收在1萬6341點。

上周三大法人僅有投信力挺台股，5個交易日中有4天站在買方，累計買超台股49.89億元，但外資與自營商雙雙站在賣方，且外資上周四單日提款496.89億元，改寫今年來單日賣超第三大、台股史上第六大金額，周五再度賣超145億元，累計上周賣超台股700億元，自營商則賣超163億元；三大法人合計賣超814億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，根據統計，7月至今外資賣超台股金額1850億元，累計今年來已從台股提款5817億元，超越去年全年的5394億元，金額更是單年度賣超之最。由於台股近期受到籌碼面影響，量能急速下滑也使得多頭暫時熄火，而外資受到國際訊息影響而自台股提款，更加重台股回跌壓力，導致台股電子指數與傳產指數雙雙跌破半年線，僅有金融指數仍維持在半年線之上。

永豐投顧指出，台股在半年線以下空頭罩頂，投資人奪門而逃，這無疑使得許多好股被錯殺。預期本周市場氣氛將逐漸平復，重新進場的資金將集中到被低估、有前景的個股，投資人可慎選，而追隨投信動作，也不失為簡便方法。

葉獻文則說，下半年除了解封後的消費題材，近期可關注蘋果概念股的表現，由於今年蘋概股表現較為落後，未來待指數止穩後，有望出現補漲行情。