台積電將測試年線支撐 張錫：閉著眼睛買

台股跌跌不休，護國神山台積電甚至領先逼近年線。投信投顧公會理事長張錫昨（20）日表示，台股三面俱佳，股基本面很好、資金面沒問題、評價面超便宜，只有信心面崩潰，短線有震盪，短線投資人不要進來，但長線投資人買點已到；現在「閉著眼睛買台積電放三年，絕對賺。」

台股８月走勢疲弱，一路摜破月、季、半年線，昨天再跌至16,341點，市場擔心是否向下測試年線支撐。昨天，年線位置來到15,468點。張錫強調，年線是非常強力的支撐，但不代表台股一定會向下測試年線，且年線正逐步墊高，預計9月底可達1,6000點。

對於投資人的操作策略，張錫認為，台股短線會震盪，必須以漲止跌；因為可能還不到底，短線投資人沒必要進場，也會把籌碼搞亂，但有持股的人不必殺低，至於長線投資人，現在是進場機會，放三至五年一定會獲利。

之所以敢建議長線投資人進場，主要是確定台股基本面、資金面、評價面都很好。基本面方面，5G、雲端需求導致半導體缺貨到明年依然無解，儘管最近Chorm book、TV衰退以致市場出現疑慮，「我也很擔心是不是有什麼沒看到，趕緊check（檢視）。」其實是IC缺貨、漲價，促使科技廠商調整策略，從低階產品轉向高階產品，以提高獲利，但過程中一定會有雜音。例如，Chorm book減少是廠商計畫清掉低階的標案產品，轉向高階的商務電腦以提高毛利，故整體需求持續增加；而TV也同樣是廠商選擇從低階的小尺寸轉向高階大尺寸產品。

資金方面，儘管外資今年來賣超金額已超過去年全年水準，但外資去年是淨流出，今年仍是淨流入；外資近來賣超新興市場一部分原因是疫情考量，台灣如9月順利買到德國BNT疫苗，將大幅民眾提高保護力，可助強化外資信心。

「台股評價更是超便宜。」張錫分析原因有三，一是S&P 500企業獲利還沒回到2019年水漲，而台灣上市櫃公司在去年、今年獲利已較2019年成長約一倍，S&P 500指數漲幅卻超過台股，二是台股殖利率居全球股市前段班，三是現在本益比（PE）又來到13倍歷史的低檔區，

張錫進一步指出，S&P 500企業去年獲利衰退32%，但受惠量化寬鬆政策，指數上漲16.2%，台股去年獲利成長22%，指數也才漲22%，可見未超漲；今年迄今，S&P 500上漲17.3%，累計去年以來迄今漲36%，機構法人估今年可漲40%，台股從去年以來累計漲幅也才35%，而台灣上市櫃公司今年獲利預計可成長50~60%，S&P 500企業則還沒回到2019年水漲，今年頂多也只能成長至2019年水準，但台灣上市櫃公司在去年、今年獲利已較2019年成長約一倍。