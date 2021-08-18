疫情捲土重來 經理人轉向配置防禦性資產

8月份美銀美林經理人調查報告顯示，隨著疫情捲土重來加上中國加強政策監管，看好經濟強勁成長的經理人降至27%，為去年4月以來最低，高峰為今年3月的91%；風險升溫下，基金經理人轉往增加防禦性資產配置，如醫療、保險及公用事業，轉出商品、原物料及新興市場等市場，現金配置比重也提升至4.2%。

富蘭克林證券投顧指出，變種病毒擴散使疫情進一步升溫，紐西蘭宣布全國短期封鎖，甫結束東奧的日本則在災害級疫情下追加緊急事態宣言，而經濟數據透露景氣放緩跡象與中國加強政策監管，使全球經濟復甦蒙上陰影，阿富汗政局動盪情勢則更加深市場不安情緒，使近日市場轉向避險防禦性資產。

根據彭博資訊等外電引述8月美銀美林經理人調查報告顯示，變種病毒疫情擴散亦使少於一半的經理人看好歐洲經濟在未來12個月將進一步改善，為去年6月以來最低，淨加碼歐洲股市的經理人自上個月的45%滑落至本月的36%。在對聯準會政策預估方面，逾6成經理人認為聯準會將在8月份Jackson Hole央行年會或9月FOMC會議釋出縮減購債訊號，多數經理人認為2023年將啟動，65%經理人認為通膨為暫時，32%則認為通膨將持續。

而中國加大對網路平台監管並擴及教育產業，引發市場疑慮則使源自中國的新興市場風險成為本次調查的最大尾端風險，其次則為聯準會縮減購債，而放空中國股票則擠進主要擁擠交易之一。不過調查截止前，尚未爆發阿富汗政局緊張情勢。

富蘭克林證券投顧表示，市場聚焦Delta變種病毒擴散、經濟復甦前景、通膨以及聯準會政策行動，尤其近日爆發的阿富汗政局緊張情勢，增添不安情緒，所幸美國食品藥物管理局已擴大對Moderna及輝瑞BioNTech疫苗的緊急使用授權，有必要也將準備迅速向更多民眾提供第三針，期能避免疫情再度擴散。