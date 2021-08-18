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台股中止連9黑 法人：反彈態勢可望成型

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

台股今天以上漲164點作收，法人表示，台短線股已修正1500點且來到黃金切割50%的滿足點，預期短期跌深將有反彈機會，此外，本周公股性質濃厚的金融股逆勢走強，後續若台股量能持平且不再落底，反彈態勢即可望成型。

保德信投信指出，近期台股受到獲利了結、當沖示警疑慮影響，出現價跌量縮態勢下，加權指數於本周一（16日）失守半年線，而台股指數自7月15日續創歷史新高18034.19後，至今天盤中低點16418.54點，跌幅逾8%。不過，上午11時過後，在電子股及航運股帶動加權指數出現反彈，最後上漲近1%，收盤價為今天最高點16826.27點，成交量能也恢復至4179.38億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，台股今年上半年累積漲幅高達20.5%，加上近期市場預期當沖示警制將於8月27日正式上路，以及市場對於當沖降稅不再延長的擔憂，使台股面臨獲利了結與交易量萎縮的雙殺衝擊。

葉獻文認為，昨天政院跨部會會議協商並達成共識，當沖降稅年底到期後可望繼續延長，市場信心與動能將隨之恢復，另外，當沖示警制未來正式上路，將有助於市場籌碼面更為穩定，並有助於外資中長期增持台股比重。

葉獻文分析，短線台股已修正1500點且來到黃金切割50%的滿足點，預期短期跌深將有反彈機會，此外，本周公股性質濃厚的金融股逆勢走強，後續若台股量能持平且不再落底，反彈態勢即可望成型。

台股指數

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