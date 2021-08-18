眾因素齊發 台股見短低

台股今（18）日開低走高，午盤過後買盤逢低進場卡位，指數高低差距408點，終場以16,826點作收，上漲164點，市場盛傳主管機關有意拉抬行情，部分證券業者被邀請「喝咖啡」，不過，就自營商今日進出情況來看，單日僅買超6.36億元，顯示傳言與市場有些出入，後續仍需要持續檢視數據。

台股今日大震盪，早盤大跌242點，一度下探至16,418點，測試前波（5月24日）的多方缺口（16,397點）並沒跌破，午盤過在航運、IC設計族群領先反彈下，指數成功翻紅，留下下影線、還伴隨著逾4,000億的換手攻擊量。

綜合第一金投顧董事長陳奕光及兆豐國際投顧看法，今日台股帶量成功翻紅並且留下下影線，反映眾多訊息共同發力，包含：當沖降稅延長、融資使用率降低、停損賣壓減緩、台指期結算結束、連九黑後的技術反彈、大馬轉單及塞港等等因素，帶動今日台股初步止跌訊號浮現，見到短線低點。

在操作上，由於短線類股輪動快速，建議投資人若想要搶短手腳要快；而今日盤中低點（16,418）是否為中長期的低點還要再觀察三天。