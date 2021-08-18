快訊

當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

12檔航運股飆漲停 法人：台股反彈能否延續關鍵在這

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股終止連九跌，今（18）日上演反彈秀，盤中低點一度重挫242點，終場收漲164點，推升大盤指數強彈翻紅的重要功臣首推航運股，收盤多達12檔上市櫃航運股飆上漲停板，類股漲幅達7.57%，貨櫃三雄同步漲停作收；法人認為，台股暫以跌深反彈看待，後續反彈能否延續的重要關鍵是「航運股不可僅是一日行情」。

台股從8月5日以來連續九天下跌，市場統計，最近16年出現連跌9天的情況大概有三次，分別落在2010年5月7日、2019年8月7日，及今年的8月17日，幸好今日指數開低後反彈收紅，沒有創下連十跌的紀錄。

台股今日收在16,826.27點，上漲164.91點，盤中高低點震盪達407.73點，戊交量則是略有放大至4,000億元之上達4,174億元，盤面上由航運股領軍反攻，先由散裝航運帶頭，貨櫃三雄長榮（2603）、萬海（2615）、陽明（2609）也都以漲停作收。

上市櫃航運股合計有12檔收在漲停板，貨櫃股的長榮、萬海、陽明之外，包括台航（2617）、志信（2611）、中航（2612）、中櫃（2613）、四維航（5608）、慧洋-KY（2637）、建新國際（8367）、台驊投控（2636）、正德（2641）等都亮燈漲停，統計航運股占大盤成交比重29.6%，類股漲幅7.57%。

航運股聚集人氣，成為台股反彈的首要功臣，華南投顧董事長儲祥生表示，台股反彈的三個原因包括，跌的夠深、指標股帶領及櫃買市場上漲，他認為航運股及部分強勢的IC設計股成為推動大盤止跌反彈的重要指標。

儲祥生在分析台股反彈的後續表現時指出，由於仍有許多外在的變數存在，因此反彈的走勢還是只能邊走邊看，但是主攻部隊不可缺少，也就是說，今日強勢的航運股，不能只有一天行情，另外，櫃買市場也要維持上漲的表現會有助後續反彈的表現，具指標性的強勢股，包括航運股及IC設計股等，將牽動台股反彈的強度。

證券分析師張陳浩也認為，台股大盤先以反彈看待，後續的表現，航運股不能是一日行情，因為航運股可以聚集人氣，想要彈的高，航運股的表現也要好才行，另外，電子股包括IC設計及DRAM股的表現也要留意。

張陳浩強調，今日的成交量只是略微超過5日均量，量能並不是太夠，想要有像樣的反彈行情，必須補量才有可能。

航運股 台股

延伸閱讀

復華：台股第3季進入修正 第4季成長股接棒

三大止跌訊號浮現 台股漲164點收16,826點

台股量縮多空交戰 掌握ETF「搶填息」時機

航運股領軍多頭！台股一度翻紅 盤中震盪近300點

相關新聞

台股震盪逾400點收漲164.91點 三大法人買超6.61億

台股今（18）日開低後一度下探至16,418.54點，大跌242.82點，在航運股領軍反攻，加上部分IC設計股助陣，推升...

台股終結連9黑 大漲164點

台股指數在連跌9天後走勢震盪，午盤在電子、傳產等類股帶動下由黑翻紅，終場上漲164點，指數收在1萬6826點，成交值則重...

三大止跌訊號浮現 台股漲164點收16,826點

台股今（18）日再度多空交戰，在台指期結算結束下，買盤逢低進場承接，成功終止日K連九黑，尾盤漲勢再度擴大，以今日最高點作...

法人：台股陷入盤整 超前部署可鎖定這些產業

台股指數失守半年線，法人表示， 8月大勢預料將維持盤整，投資人可關注下半年或2022 年需求仍強的產業，包括晶圓代工、車...

航運股領軍多頭！台股一度翻紅 盤中震盪近300點

台股今(18)日開盤後走低，曾下挫至16,418.54點，下跌超過200點；不過，在航運股轉趨強勢之下，多頭強力拉抬，1...

里昂：晶片荒2023年才解決 五檔強中強攻守兼備

市場對晶片荒解決的時點看法不一，里昂證券最新報告指出，由於消費電子和車用需求強勁成長，寄望晶片荒在明年就能解決的看法太樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。