12檔航運股飆漲停 法人：台股反彈能否延續關鍵在這

台股終止連九跌，今（18）日上演反彈秀，盤中低點一度重挫242點，終場收漲164點，推升大盤指數強彈翻紅的重要功臣首推航運股，收盤多達12檔上市櫃航運股飆上漲停板，類股漲幅達7.57%，貨櫃三雄同步漲停作收；法人認為，台股暫以跌深反彈看待，後續反彈能否延續的重要關鍵是「航運股不可僅是一日行情」。

台股從8月5日以來連續九天下跌，市場統計，最近16年出現連跌9天的情況大概有三次，分別落在2010年5月7日、2019年8月7日，及今年的8月17日，幸好今日指數開低後反彈收紅，沒有創下連十跌的紀錄。

台股今日收在16,826.27點，上漲164.91點，盤中高低點震盪達407.73點，戊交量則是略有放大至4,000億元之上達4,174億元，盤面上由航運股領軍反攻，先由散裝航運帶頭，貨櫃三雄長榮（2603）、萬海（2615）、陽明（2609）也都以漲停作收。

上市櫃航運股合計有12檔收在漲停板，貨櫃股的長榮、萬海、陽明之外，包括台航（2617）、志信（2611）、中航（2612）、中櫃（2613）、四維航（5608）、慧洋-KY（2637）、建新國際（8367）、台驊投控（2636）、正德（2641）等都亮燈漲停，統計航運股占大盤成交比重29.6%，類股漲幅7.57%。

航運股聚集人氣，成為台股反彈的首要功臣，華南投顧董事長儲祥生表示，台股反彈的三個原因包括，跌的夠深、指標股帶領及櫃買市場上漲，他認為航運股及部分強勢的IC設計股成為推動大盤止跌反彈的重要指標。

儲祥生在分析台股反彈的後續表現時指出，由於仍有許多外在的變數存在，因此反彈的走勢還是只能邊走邊看，但是主攻部隊不可缺少，也就是說，今日強勢的航運股，不能只有一天行情，另外，櫃買市場也要維持上漲的表現會有助後續反彈的表現，具指標性的強勢股，包括航運股及IC設計股等，將牽動台股反彈的強度。

證券分析師張陳浩也認為，台股大盤先以反彈看待，後續的表現，航運股不能是一日行情，因為航運股可以聚集人氣，想要彈的高，航運股的表現也要好才行，另外，電子股包括IC設計及DRAM股的表現也要留意。

張陳浩強調，今日的成交量只是略微超過5日均量，量能並不是太夠，想要有像樣的反彈行情，必須補量才有可能。