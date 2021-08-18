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台股震盪逾400點收漲164.91點 三大法人買超6.61億

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股18日開低後一度下探至16,418.54點，大跌242.82點，在航運股領軍反攻，加上部分IC設計股助陣，推升大盤指數翻紅。 本報系資料照
台股18日開低後一度下探至16,418.54點，大跌242.82點，在航運股領軍反攻，加上部分IC設計股助陣，推升大盤指數翻紅。 本報系資料照

台股今（18）日開低後一度下探至16,418.54點，大跌242.82點，在航運股領軍反攻，加上部分IC設計股助陣，推升大盤指數翻紅，盤中高低點價差達407.73點，終場以16,826.27點作收，上漲164.91點，成交量4,174.87億元；三大法人買超6.61億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超22.35億元，投信買超10.16億元，自營商買超（合計）18.8億元，其中自營商（自行買賣）買超6.36億元，自營商（避險）買超12.43億元。

台股今日以16,630.99點開低，權王台積電（2330）大跌，加重大盤跌勢一度重挫242.82點，盤中航運股領軍反攻，散裝及貨櫃股齊漲，再度聚集人氣，電子股由部分IC設計股領軍上攻，記憶體股也有表現，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）、大立光（3008）等都收紅，推升大盤反彈翻紅，終止連九跌的頹勢，終場收在16,826.27點，漲幅0.99%。

自營商 台股 三大法人

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