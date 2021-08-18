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三大止跌訊號浮現 台股漲164點收16,826點

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。本報資料照片
台股示意圖。本報資料照片

台股今（18）日再度多空交戰，在台指期結算結束下，買盤逢低進場承接，成功終止日K連九黑，尾盤漲勢再度擴大，以今日最高點作收，上漲164.91點，收在16,826.27點，成交量達4,174億元。法人認為，台股今日三個止跌訊號出現：翻紅、帶量、留下一下影線，帶動指數開低走高，明日將先挑戰收復半年線。

美股期貨電子盤及亞洲主要股市走揚，加上台指期領先翻紅，帶動台股午盤過後賣壓和緩、逢低買盤進場承接，指數成功翻紅，高低差距達408點。

盤面間，航運、IC設計、中小型電子股領先反彈，貨櫃三雄再度攻上漲停，權值電子股的聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）也收漲，此外，美琪瑪（4721）、台驊投控（2636）、強茂（2481）等亮燈漲停。

中小型股方面，在環球晶（6488）、穩懋（3105）、精材（3374）等走揚挹注下，櫃買指數大漲4.37點或2.17%，收在205.43點，

兆豐國際投顧認為，當沖延長、台指期結算結束使停損賣壓暫緩，且今日指數三項訊號出現：翻紅、帶量、留下影線，顯示初步止跌訊號出現，今日成交量能也突破均量、超過4,000億元，且此波壓回測試並沒有跌破前波（5月24日）的多方缺口（16,397點）並沒破，後續要留意美國科技股表現、變種病毒干擾、Jackson Hole會議等。

復華台灣好收益暨中小精選基金經理人沈萬鈞認為，買盤縮手、市場對電子股有Overbooking疑慮導致台股修正，預期台股在年線附近具有支撐，融資若能單日大減百億元，止跌契機浮現。預期第3季個股走勢分化，逢低會是良好的轉換布局時間，第4季台股將由散戶盤重回法人盤，明年在企業獲利支撐下，台股高點可望上看兩萬點；類股方面看好，新科技應用5G、AloT材多，關注電動車、車用電子類股。

台股 台指期結算

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