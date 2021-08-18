大盤連九跌後 網友熱議台股在散戶圖的哪裡？

台股已連續9個交易日收跌，今日再開低，一度下探至16,418.54點，市場關心會不會連十跌？網友在PTT上請益「現在台股在散戶圖的哪裡呢？」網友回應熱烈，大多數偏向「算了！這種股市不看也罷！」，但也有人認為，「耐心是投資當中最難的一部分，放心！還會再漲回去的」，多空的論點都有。

台股今日以16,630.99點開低，一度下滑至16,418.54點，大跌超過200點，統計至昨日收盤已連九跌，據市場統計，近16年來，台股只有三次連九跌的紀錄，最近的一次是去年8月7日，川普掀起美中貿易戰時，今日若是無法止跌，將創下連十跌的紀錄。

網友在PTT的Stock版貼文請益，「現在台股在散戶圖的哪裡呢？」，內文表示，「一天的開始先一起研究一下散戶圖吧，時序已經來到指數16,600多，偉大的加權指數目前應該是在散戶圖的哪裡呢？果然翁嗎？各位怎看？爽奶撕～」

根據網友的散戶圖，不同的數字在不同的位置，有不同的解釋，統計網友的回應，認為是「16」的最多，代表的意思是「算了！這種股市不看也罷!」、其次是「14」，認為「:耐心是投資當中最難的一部分，放心！還會再漲回去的」、另外，選「13，漲多跌一下正常，而且央行降息了，買股票很容易打敗銀行定存，一定會把錢逼出來」也有不少。

還有不少網友認為，是「12」，「這次機會不能再錯過，來轉融資比較快」、選「19」的則是認為，「受夠了！真是無能的政府」；綜合網友的意見是多空都有，包括「17:該不該賣呢？」、「9：介紹親戚來買好了，可能是最後買點呢」、「20：停損才是交易的紀律，賣掉才是對的，就平靜地去做吧」、「18:還好沒賣」、「11:照這個速度，下個月就可以賺到」。

還有人認為是「21:還好避過這凶狠的一段，後頭還會跌的更兇呢！」、「26:好吧，我也空幾張好了，牛頓說有地心引力的」，也有網友直接說，「25:不要說了，我已經淡出股市了」，「當然是25 早已一票畢業，還沒人歡送只能默默離開」。

還有人認為，「我覺得這圖有準，上個星期我還在不看也罷，昨天就開始想痛罵這個無能的政府！」、「16還沒走完」、「12.5啊 ，剛破前低準備殺」、「大家都看跌，太恐怖了」。