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打臉外資寒冬說 群聯、旺宏、華邦電盤中股價振奮

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美系外資日前一篇「記憶體寒冬來臨」報告引來群聯（8299）、旺宏（2337）、華邦電（2344）董事長親上火線反駁，強調不認同外資的看法；群聯董事長潘健成強調明年市況還是很好，旺宏董事長吳敏求痛批該外資報告「不專業」，台股今（18）日開低盤中翻紅，3家公司更是用股價打臉外資，股價翻紅上漲。

美系外資日前發布「記憶體寒冬來臨」報告，示警DRAM 景氣浮現反轉訊號，將影響價格更強勢的NOR Flash行情，且下修南亞科（2408）、旺宏、華邦電等評等至中立，大砍目標價；報告出來後衝擊全球記憶體廠股價大跳水。

對外資的看法，旺宏董事長吳敏求、群聯董事潘健成一致強調「不認同」，強調明年市況還是很好，吳敏求痛批該外資報告「沒有知識、不專業、亂寫」，對相關炒股行為不認同；潘健成則是表示，DRAM與NAND Flash情況不同，後者的應用範圍更廣，看好明年NAND Flash的成長性。

另外，在吳敏求及潘健成躅開反駁外資的看法之前，台灣第二大記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞也表示看多後市，反駁空頭言論。

台股今日開低走低一度重挫逾200點，但盤中也曾翻紅，群聯、旺宏及華邦電更用股價打臉外資，群聯今日以416.5元開出，盤中翻紅一度拉升至437.5元，盤中漲幅4.91%；旺宏以37.3元開出，股價翻紅拉升至39.6元，盤中漲幅5.04%；華邦電以28.45元開出後翻紅拉升至29.85元，盤中漲幅3.65%。

外資 旺宏

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