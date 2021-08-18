航運股領軍多頭！台股一度翻紅 盤中震盪近300點

台股今(18)日開盤後走低，曾下挫至16,418.54點，下跌超過200點；不過，在航運股轉趨強勢之下，多頭強力拉抬，11點20分過後，大盤指數一度翻紅，今日盤中指數高低點差距逾270點。

貨櫃三雄今日有長榮（2603）除息交易，盤中漲幅超過7%，完成填息且激勵同族群漲幅逾6%。航運股盤中成交占比由25% 提高至30%，類股指數上漲超過5%，居各類股之冠。電子股的光電及電子零件股的指數也上漲超過1%，在電子股中表現強勢。

台積電（2330）盤中跌幅收斂，但股價仍在570元附近整理，聯電（2303）、晶豪科（3006）、新唐（4919）、聯詠（3034）、欣興（3037）、南電（8046）等昨日弱勢股轉強，群創（3481）、美琪瑪（4721）等股也成漲勢。

股市分析師說，大盤成交量略有增加，但後續能否再向上反彈，仍須觀察美股表現及美元指數走勢的變化。