群聯、旺宏聯手駁外資 記憶體股盤中齊反彈

先前美系外資機構發布最新報告看壞記憶體後市，讓過去二周以來記憶體相關個股紛紛重挫，股價並同步破底，昨（17）日旺宏（2337）及群聯（8299）董事長先後發表看法反駁外資觀點，並強調記憶體NAND Flash及NOR Flash下半年及明年市況持續看好，今（18）日記憶體股出現強勢反彈。

外資對記憶體後市看保守的報告，衝擊記憶體近期全面走弱，但昨日旺宏董事長吳敏求及群聯董事長潘健成不約而言對產業後市發表看法，並表示不認同外資將DRAM、NAND Flash及NOR Flash一概而論的看法，吳敏求及潘健成同時看好明年Flash需求將持續成長，旺宏董事長吳敏求指出，Flash的應用相當廣泛、下游的新應用也仍在持續增加中，產品及市場供需特性和DRAM並不相同，外資不能一概而論，潘健成也表示，記憶體市場受影響的是DRAM應用，仍看好明年Flash 需求將成長。

在二大記憶體相關廠商同步看好下半年及明年市況之下，激勵今日記憶體早盤在台股指數仍重跌逾200點時，就已展現相對強勢表現，早盤台股指數仍重挫，包括旺宏、南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯、威剛（3260）及十銓（4967）等股就呈現齊漲表現，盤中台股數翻紅，相關個股漲幅也逐漸擴大，其中，威剛一度上漲逾5%，其餘包括群聯、旺宏、十銓等股漲幅都在3%至4%左右的水準，記憶體相關個股今日在電子股族群中表現明顯相對強勢。