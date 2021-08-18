台股跌深反彈可望啟動 法人看波段反彈需有三重點

台股近10個交易日，累計至今（18）日為止指數已重跌逾1200點，今日盤中指數開低之後緩步回升，華南投顧董事長儲祥生及台新投顧副總黃文清都認為，台股短線的跌深反彈可望啟動，但若要有較具續航力的波段反彈仍需觀察三大重點。

今日台股早盤以重跌逾200點開出，盤中在航運股轉強之後，指數緩步縮小跌幅，且在接近午盤並一度翻紅，指數自8月5日至今日，10個交易日共大跌逾1200點之多，儲祥生指出，短線指數跌點相當大，台股短線反彈可期，黃文清也指出，台股本波跌勢最早下跌的是航運股，今日航運股也已率先出現反彈走勢，台股短線反彈可期。

不過，儲祥生及黃文清均認為，後市台股走V型反轉的機會並不高，也就是後市的反彈僅視為短線跌深反彈，力道和反彈的時間可能都不會太久，建議投資人搶短仍需留意短線風險。

至於台股波段反彈的訊號，儲祥生及黃文清認為有三大重點需觀察，首先是台股後市在技術面上需有帶攻擊量的長紅棒，顯示指數在低檔不僅買盤已有承接意願加強，且帶量將指數向上推升；第二點是，台股電子權值股要有明顯的齊轉強訊號，主要由於下半年是電子產業旺季，若電子權值無法成為台股火車頭，指數無法更有力拉出波段漲勢。

第三點則是今年以來維繫台股人氣的OTC指數及中小型電子股也需重新展現活絡的漲勢及上漲訊號。分析師認為，今年以來外資一路呈現賣超，但指數仍在之前頻頻創歷史新高，主要由於內資主導帶動，因此後市若內資主導的OTC市場及代表市場人氣的OTC中小型電子股能重新展現上漲氣勢，才有利指數波段反彈更具續航力。分析師認為，若此三大觀察重點齊備，則台股才有望重回多頭格局，拉出較長的波段漲勢。