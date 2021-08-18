台股開低走低 連跌破兩整數關卡
台指期今(18)日進行結算，開盤後即出現急速下挫走勢，一度連跌破16,600及16,500點兩道關卡，跌至16,4302.26點，下跌約230點；除了美股昨日收盤表現不佳，台積電（2330）開盤後下跌至567元，下跌13元，也拉低大盤指數。
由於美國半導體股呈現弱勢，也連帶影響台股行情，電子股開盤後的成交占大盤比重超過55%，但類股表現不佳，半導體指數下跌超過1.2%。傳產的鋼鐵類股指數跌逾2%，航運股下跌超過1%，大盤缺乏多頭指標股領軍上攻。
不過，大盤急跌也吸引買盤低接，台積電股價回升到570元左右，大盤指數也反彈至16,500點之上。股市分析師表示，近期台股持續下跌，誘使想搶短的買盤進入，但今日開盤後急挫又反彈，台指期又要結算，盤中震盪無度恐怕加劇，介入搶短宜謹慎。
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