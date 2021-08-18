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台股早盤一度跌逾200點最低來到16,430 長榮今除息開出平盤
台股今(18)日開盤下跌30.37點，開盤指數16,630.99點，早盤一度跌逾200點，最低來到16,430.26點。長榮（2603）今日除息交易，每股配發現金股利2.48元 ，今日開出平盤價124元。
台指期夜盤收盤下跌190點，因周二(17日) 中國監管引發市場巨震，道瓊午盤一度下跌逾 500 點，終場美股四大指數跌幅介於-0.71~-1.98%。台積電（2330）ADR-3.07%、聯電（2303）ADR-2.81%、日月光（3711） ADR-4.75%。
群益投顧表示，台股指數連九日下跌，呈弱勢修正走勢。大盤指數連九日下跌未反彈，呈弱勢緩跌修正走勢，量價同新低非落底訊號。目前大盤成交量急縮、指數不再創低才有利見底，且融資續減才有利反彈表現。
群益投顧說，短期均線排列持續偏空，中期技術面也有轉弱跡象，整理時間將拉長，宜維持保守因應，等待底部訊號進一步確認。
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