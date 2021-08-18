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新世紀、華冠併案 列為變更交易方法

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所公告，自明(19)日起，新世紀（3383）及華冠（8101）併案列為變更交易方法、力特（3051）恢復交易方法、億麗（2443）採行分盤集合競價交易方式。

證交所表示，經形式審閱本國上市公司（除金融保險公司計35家申報期限至8月31日外）2021年第2季財務報告的相關處理如后：

一、併案列為變更交易方法：新世紀光電（3383）及華冠通訊（8101）上市有價證券經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式在案，因公司最近期財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，暨經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，核有證交所營業細則第49條第1項第1、3款及49條之2第1項第4款規定之情事，自8月19日起，將其上市有價證券併案列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式。

二、恢復交易方法：力特光電科技（3051）因有同細則第49條第1項第1款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，其最近二期公告申報的財務報告淨值均逾3億元並達所列示股本二分之一以上，原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法的情事，自8月19日起，將其上市有價證券恢復交易方法。

三、採行分盤集合競價交易方式：億麗科技（2443）的上市有價證券業經列為變更交易方法在案，查億麗最近期財務報告經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性的核閱報告，暨淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有同細則第49條第1項第1、3款及第49條之2第1項第4款規定情事，自8月19日起，將其列為變更交易方法的上市有價證券併採行分盤集合競價交易方式。

證交所 華冠

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