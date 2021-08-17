大戶退出、利多不漲⋯面對台股大跌勢，現在應該做什麼？
摘要
作者分析目前應該保守看待股市的5原因，建議現階段長期投資者，有很好的機會慢慢挑選；反之如果是短期投機者，嚴設停損停利就很重要，預計整理期約1至2個月，且預期之後的反彈行情，會有獲利機會，此時應該好好挑選股票。
行情一如吾人先前一再強調，反轉向下的機率很高，目前開始尋求探底整理了，只要控制好持股比例，騰出現金，除非是出現大空頭市場，否則留得青山在，不怕沒柴燒，預計整理期約1至2個月，只要有子彈，其實之後的反彈行情仍然有獲利機會，只是在關鍵時刻別弄混了。此時此刻可以挑三揀四，慢慢來，不用急。
前幾天好友也是詢問，為何我持續看保守，我直說。理由可以很多，但是真正重點是我在股市裡已經30多年了，這種敏感度還是有的，不然老早就戰死在沙場了，簡單分析一下：
1.行情創新高過程已經出現下跌家數明顯超過上漲家數。指數只靠少數股票撐著，沒辦法太久！
2.整體交易量和金額已經下降，表示有法人、大股東或大戶逐步退出市場。
3.缺乏主流股持續走強的帶動，媒體報導利多消息卻激勵不了股價再走強，就是鈍化現象。
4.在相對高檔出現利多不漲，而且常常快速重挫拉回，意味著空方已經取得優勢。
5.市井小民和許多年輕人侃侃而談各自股票操作獲利的經驗，就是擦鞋童理論！
現階段如果是長期投資者，自然是很好的機會，可以慢慢挑選；反之如果是短期投機者，嚴設停損停利，就變成很重要的事情，留下強勢股，汰換弱勢股，靜候底部浮現的跡象再來積極操作也不遲。
也許利率沒有那麼快調整，但是方向和趨勢是不易再調降，現在很多公司趁機發行公司債，努力籌資，就是想趕緊吸收低成本的資金，以備不時之需，平常老百姓也要留意，借長期貸款，儲備糧草，景氣尚未逆轉，但是要留意一定程度的修正避免不了。
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