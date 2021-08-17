台股跌197點收16,661點 成交不到3,000億元

亞股今（17）日走跌，台股小幅開低後維持在盤下震盪整理，午盤過後跌勢擴大，一度跌逾200點，最低來到16,657點，指數終場下跌197.41點，收在16,661.36點，成交量2,955.57億元。法人認為，在本周三台指期結算前，預期指數仍偏向震盪格局。

盤面間，金融股今日表現較抗跌，京城銀（2809）、富邦金（2881）、永豐金（2890）、安泰銀（2849）、兆豐金（2886）等逆勢走高，以漲逾1%作收；權值電子股表現持續疲軟，台積電（2330）下跌0.6%、聯電（2303）及聯發科（2454）跌幅都在1%以上。

安聯投信台股團隊表示，台股受到美國變種病毒疫情增溫，以及部分對交易新制傳言的擔憂等雜音影響，加上盤面上缺乏主流股及追價力道。第2季以來漲幅較為明顯的電子或非電族群，近期雖在基本面如財報及展望反應正面，但市場部分資金仍認為相關利多已被反映，加上獲利了結與資金調節等考量，近期相關族群也面臨了整理及回檔的壓力。

展望後市，儘管目前盤面缺乏主流，部分產業的能見度仍需進一步明朗化，但若回歸基本面，電子股的機會仍較非電族群為多；而非電中可留意的主要則為航運、散裝貨櫃等未來可能有表現機會的族群。