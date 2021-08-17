快訊

直播／聯亞疫苗退貨、接種認證又遭卡 指揮中心14:00說明

美軍不替懦夫流血：拜登殘酷辯詞...阿富汗淪陷第一天

台股跌197點收16,661點 成交不到3,000億元

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

亞股今（17）日走跌，台股小幅開低後維持在盤下震盪整理，午盤過後跌勢擴大，一度跌逾200點，最低來到16,657點，指數終場下跌197.41點，收在16,661.36點，成交量2,955.57億元。法人認為，在本周三台指期結算前，預期指數仍偏向震盪格局。

盤面間，金融股今日表現較抗跌，京城銀（2809）、富邦金（2881）、永豐金（2890）、安泰銀（2849）、兆豐金（2886）等逆勢走高，以漲逾1%作收；權值電子股表現持續疲軟，台積電（2330）下跌0.6%、聯電（2303）及聯發科（2454）跌幅都在1%以上。

安聯投信台股團隊表示，台股受到美國變種病毒疫情增溫，以及部分對交易新制傳言的擔憂等雜音影響，加上盤面上缺乏主流股及追價力道。第2季以來漲幅較為明顯的電子或非電族群，近期雖在基本面如財報及展望反應正面，但市場部分資金仍認為相關利多已被反映，加上獲利了結與資金調節等考量，近期相關族群也面臨了整理及回檔的壓力。

展望後市，儘管目前盤面缺乏主流，部分產業的能見度仍需進一步明朗化，但若回歸基本面，電子股的機會仍較非電族群為多；而非電中可留意的主要則為航運、散裝貨櫃等未來可能有表現機會的族群。

台股 電子股

延伸閱讀

量縮下跌 台股連9黑 收1萬6661點

台股開盤跌17.15點 為16,841.62點

投資人信心轉弱 台股連8黑融資大減逾200億

內資殺盤 台股失守半年線

相關新聞

量縮下跌 台股連9黑 收1萬6661點

台股今天開低走低，午盤後指數進一步下殺，終場下跌197點，連續9個交易日收黑；指數收在1萬6661點，連兩日摜破半年線。...

當沖降稅延長有望 國發會本週找財金2部會交換意見

當沖降稅是否延長，成為近期市場熱議話題，國發會將邀金管會、財政部開會討論，本週初步交換意見；知情官員表示，目前還是往延長...

兩樣情！聯亞藥重挫陷百元保衛戰 高端邁向漲停板

高端（6547）與聯亞藥（6562）今(17)日股價開盤走勢兩樣情，聯亞藥則開盤重挫而跌破百元關卡，盤中進行百元保衛戰，...

鏡頭廠轉機到 里昂喊買大立光、玉晶光

缺料、漲價衝擊鏡頭股營運疲弱，但里昂證券表示，隨著手機需求回溫及AR／VR應用爆發性發展，台灣鏡頭雙雄大立光（3008）...

大盤一度跌逾百點 聯發科盤中股價再失守900元

台股大盤今（17）日逐步走跌，一度下跌超過百點，電子股同樣見到賣壓，IC設計龍頭聯發科（2454）今日早盤再度跌破900...

搶反彈縮手了！台股盤中跌逾百點量縮

台股今（17）日再度開低走低，11點過後的指數曾跌逾百點，投資人不敢貿然搶反彈，造成今日大盤量能出現急縮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。