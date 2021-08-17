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量縮下跌 台股連9黑 收1萬6661點

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

台股今天開低走低，午盤後指數進一步下殺，終場下跌197點，連續9個交易日收黑；指數收在1萬6661點，連兩日摜破半年線。值得注意的是，今天成交值跌破3000億元關卡，只有2955億元，分析師表示，量縮下跌的走勢恐怕不利於台股後市。

台股在半導體、封測等族群重創，航運、鋼鐵等傳產股疲弱拖累下，表現相對較佳的金融股、防疫股難以扮演撐盤角色。指數在開盤後即呈現震盪走低的格局，午盤後賣壓湧現，1萬6700點宣告失守，跌破1萬6773點的昨天盤中低點，最低來到1萬6661點。

法人認為，市場缺乏主流股，短線恐無止跌訊號浮現。分析師則說，台股成交量能萎縮，可能是大戶和中實戶縮手，對即將上路的當沖警示新制、以及當沖降稅延長期限的政策表態。

投顧指出，台指期明天結算，外資期、現貨同步偏空，造成台股欲振乏力，尤其成交量萎縮，指數持續盤跌，建議投資人多看少做，保守應對。

台股成交量 台指期 台股

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