大盤一度跌逾百點 聯發科盤中股價再失守900元

台股大盤今（17）日逐步走跌，一度下跌超過百點，電子股同樣見到賣壓，IC設計龍頭聯發科（2454）今日早盤再度跌破900元大關，回測前一波低點，目前盤中最低跌至888元，跌幅超過1%。

半導體產業鏈今年營運大好，但普遍遭遇缺產能的困境，零組件出現長短料，使得不少廠商全年營運的成長力道主要來自漲價，而非出貨量的顯著提升。

以聯發科而言，上半年營運成績相當亮眼，累計每股稅後純益已達33.65元，但下半年同樣受限於產能和其他晶片缺料瓶頸，改變以往的淡旺季模式，第3季成長有限，第4季反而可能成為全年最淡的一季，成為近期股價走勢偏弱的主因。

由於6月出貨強勁拉升，聯發科7月營收降到403.6億元，自6月的高峰回落，月減15.49%，但還是比去年同期大增五成；累計今年前七個月營收為2,740.46億元，年成長76.6%。

據聯發科提出的第3季營運展望，以美元對新台幣匯率1比28計算，本季營收預估在1,257億元到1,319億之間，與前一季相比，持平到成長5%；單季營業毛利率為46%±1.5%，中間值與第2季大致相當，本季含員工分紅之營業費用率預估為24%±2%。

從聯發科7月營收和第3季財測估算，8月和9月每月平均營收將超過426.7億元，才能達成財測目標，代表接下來兩個月營收趨勢向上。

聯發科副董事長暨執行長蔡力行已於前一次的法說會上，宣布上調全年營運展望，今年營收將比去年成長45%，較前一次預估值多出5個百分點；毛利率則可望達目標區間的高標，即46%。