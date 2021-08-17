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搶反彈縮手了！台股盤中跌逾百點量縮

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今（17）日再度開低走低，11點過後的指數曾跌逾百點，投資人不敢貿然搶反彈，造成今日大盤量能出現急縮。

台大盤指數在11點30分左右跌到16,741.61點，再破昨日低點。台股雖然盤面上的貨櫃三雄還是人氣所在，但成交占大盤比重已縮至25%左右，電子股成交占比雖突破50%，但類股整體表現不佳。

接近午盤時，傳產股的化學生技、航運及金融族群維持小幅上揚，電子股則以光電及資訊服務類股相對強勢。台積電（2330）今日走勢疲軟，晶豪科（3006）、聯詠（3034）、聯發科（2454）、台達電（2308）、敦泰（3545）、欣興（3037）、南電（8046）及強茂（2481）同步走跌；美琪瑪（4721）、新唐（4919）、聯電（2303）、同欣電（6271）、群創（3481）及富采等成交值大的個股仍表現抗跌。

分析師說，大盤連續幾天下挫，投資人仍想搶反彈，但發現越套越深，如採當沖也更不易操作，趨向保守觀望者增多，也不敢在盤中急於追價或追空，因此，今日午盤前的大盤成交量不到2千億元，出現量縮觀望。

台股

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