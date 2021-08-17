企業財報佳 歐美股票基金成吸金王

EPFR發布最新統計資料，美股基金上周資金動能由負翻正，以62.03億美元的淨流入金額成為全球股票型基金吸金冠軍；歐股基金也再流入15.4億美元。此外，全球新興市場基金上周也有9.98億美元的資金淨流入，但其他偏重單一新興市場的股票基金則全面失血。

摩根美國科技型產品經理張致寧表示，近期盤面雜音不少，變種病毒和聯準會恐提前升息臆測持續干擾市場氣氛，然而挾著強勁企業財報和經濟數據優於預期的美股基金，上周依然備受國際資金青睞，單周湧入62億美元，反映現階段國際資金相對聚焦的重點。

張致寧指出，第二季全球財報季已進入尾聲，截至上周五，逾8成標普500指數的成分企業已公布第二季財報，每股盈餘年成長率達90%，較原先預期高出近17%，且所有類股的獲利皆優於原先的預估值。此外，83%企業營收優於預期，比率也創2009年以來的新高，企業調高盈餘指引的比率亦創下10年來次高。在企業獲利的助攻下，美國道瓊工業指數和標普500指數上周同步刷新歷史新高。

美股多頭確立，估值面已出現吸引力的科技股後市看俏，張致寧指出，美國科技股向來和景氣的連動性高，也具較高的Beta值，因此當大盤走揚時，科技股往往也能繳出亮眼的成績。在疫情反覆與數位趨勢下，5G手機、電動車、高速運算與巨量人工智能物聯網（AIoT）等終端設備為代表的下游需求將持續旺盛，上游的半導體也將積極擴大產能，並進一步挹注至美國相關科技股漲勢上。

摩根多重收益型產品經理劉奕伶表示，歐洲企業近期公布的業績數字亮眼，緩解了市場對Delta變異病株的緊張情緒，EPFR統計，歐股基金已連續2周獲資金青睞，上周再流入15億美元，顯示強勁的企業獲利，已推升道瓊歐洲Stoxx 600指數連續10個工作日收漲。

劉奕伶指出，摩根市場洞察團隊預估，歐洲第3季實質經濟成長率有望達12.6%，且根據經驗，歐洲的景氣通常約莫落後美國2到3個月，因此歐股未來有望跟上美國擴張腳步，股市也將延續其多頭走勢。