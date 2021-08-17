鏡頭廠轉機到 里昂喊買大立光、玉晶光

缺料、漲價衝擊鏡頭股營運疲弱，但里昂證券表示，隨著手機需求回溫及AR／VR應用爆發性發展，台灣鏡頭雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）表現可望谷底翻身，尤其看好玉晶光搶下更多蘋果單，未來在AR／VR發展取得利基製造地位，爆發力領先大立光，首次追蹤給予「買進」評級、目標價650元，另外重新將大立光納入追蹤、評等「優於大盤」，目標價3,000元。

里昂研究評等以「買進」最為看好，其次是「優於大盤」（outperform）。對玉晶光的看好度優於大立光，也展現在目標價潛在的上檔空間大，對大立光僅有3,000元的股價預期和保守派外資的看法相當。

里昂表示，今年鏡頭廠飽受缺料、零組件漲價衝擊，不僅生產效率下滑，手機品牌的升級意願也明顯減退，2016-2020年手機鏡頭市場複合成長率達13%，但在當前供貨問題還需要時間解決，2021-2025年手機鏡頭出貨增速恐降到4%，同期市場複合成長率下滑到6%。

里昂表示，包括IC晶片等組件最不理想的情況是缺到2022年，不過從主要市場觀察，中國和東南亞疫情在第2季急遽升溫後，近期趨於穩定，第3季多數新機拉貨的動能不變，有利廠商營收規模放大，到明年上半年逐步反彈的時期，將是介入鏡頭廠的良機。

里昂進一步指出，品牌廠以蘋果iPhone動能最佳，除了蘋果的領導地位擁有優先取得零組件的優勢，iPhone也可望持續在高階市場瓜分新榮耀的份額，更重要是蘋果計畫在未來幾代新機做更大規模的升級，鏡頭升級的能見度比非蘋機種高。

鏡頭雙雄以玉晶光今年取得更多iPhone 13鏡頭單，成長性較優，里昂表示，對比玉晶光上半年拿下的iPhone鏡頭混合市占約30-35%，下半年因為增加廣角鏡和遠攝鏡頭訂單，水準提升到40-45%，這有利玉晶光在明、後年取得更龐大的市占，預估2021-2023年其在iPhone供貨的份額成長到37%、42%、44%。

另一方面，玉晶光已經拿下Oculus Quest 2訂單，未來預期再打入PSVR和蘋果VR頭盔供應鏈。

里昂預估，2020-2025年AR／VR裝置出貨複合增速上看56%，目前每頭盔配備5-6或7-12個不等的鏡頭，玉晶光率先取得領導生產地位，潛力最看好，2022-2023年相關營收成長率估達68%、51%，營收比重挑戰12%、15%。

里昂表示，隨手機品牌拉貨，玉晶光動能將自第3季好轉，今、明年每股純益（EPS）挑戰22元、32元。

至於大立光雖然在高階鏡頭有主導地位，但里昂認為，包括VCM、車用鏡頭等新事業還沒有爆發訊號，且大立光生產仍受到缺料衝擊，因此下半年獲利雖然會逐步落底，但反彈幅度有限，對今、明年EPS預估僅159元、176元，等待營運有更大轉機時再積極推薦。