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台股開盤跌17.15點 為17,841.62點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
圖／聯合報系資料照片
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台股今(17)日開盤下跌17.15點，大盤指數17,841.62點。

群益投顧表示，若大盤有反彈未站回半年線仍視為弱勢，指數不排除下探波段新低。大盤成交量3329億元較上周五量縮，昨天尾盤拉抬也不夠積極，目前台股面臨信心不足，大盤需補量至4千億元以上，否則不容易出現強勁反彈。指數跌破半年線16,953點及頭肩頂型態的右肩，不排除還有持續下探波段新低的風險。若能夠站回半年線成功打底，再來考慮偏多的想法。

群益投顧說，貨櫃三雄仍占大盤近3成資金，預期月線攻防表現將影響投資人信心。年底到期當沖優惠延長還沒說清楚，內資主導中小型股等待政策明確及利空淡化後再介入。大盤指數未站回半年線、市場信心不足，仍須保守應對；現階段可關注具有業績支撐標的，等待量能回升帶動反彈。

台股 群益

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