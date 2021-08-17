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臺灣證交所股東會 訂於8月20日召開

經濟日報 / 記者廖賢龍／台北即時報導

臺灣證券交易2021年股東常會訂於8月20日（星期五）下午2時，在台北市信義路5段1號台北國際會議中心4樓貴賓廳召開。主要議案包括證交所2020年度營業及財務報告、監察人查核報告、員工酬勞分配情形；並承認證交所2020年度決算表冊及盈餘分派案；另討論證交所以部分盈餘發行新股配發股東及為使證交所召開股東會形式更具多元化，並配合修正公司章程第8條、第11條暨股東會議事規則第2條、第4條、第10條及第15條文案。

證交所表示，因應新冠肺炎疫情，股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。

證交所說，請該公司股東多利用「股東e票通」電子投票行使表決權，或委託健康之代理人出席會議，或委託代為投票，與會人員皆需簽到、留下聯絡電話或電子郵件信箱、填寫個資蒐集同意書，以利日後追蹤需要。

股東會 證交所 口罩

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