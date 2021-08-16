才剛宣布EUA未過 台塑生醫第五度處分聯亞藥持股

食藥署才剛宣布聯亞生技新冠疫苗未通過緊急使用授權（EUA）審查，大股東台塑生醫隨即公告再度處分聯亞藥持股，此次規劃處分2791張，平均每股轉讓價格182.23元、總金額5.08億元，這也是台塑生醫近期第五度處分聯亞藥持股。

台塑生醫在2015年斥資約6億元入股聯亞藥，持股17.47%，為第二大股東，但在聯亞生技日前公布新冠疫苗二期臨床試驗期中報告，並申請EUA後，自6月23日起已經四度公告處分，每次處分張數在1800~2100張不等，持股也降低至7.62%。

台塑生醫曾表示，處分聯亞藥為單純的理財規劃操作，主要是資金放在裡面蠻久的，接下來有些新投資計畫，因此做一點調整。而此次處分持股後，台塑生醫的持股比例降一步降低至4.97%，累計獲利超過10億元。