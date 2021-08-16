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聯亞新冠疫苗未通過EUA 子公司股價跳水式下跌

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聯亞新冠疫苗未通過EUA 子公司股價跳水式下跌

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
原本大漲的聯亞生技子公司聯亞藥隨即大跌，由原本200元高點最低跌至106.5元，跌幅近40%，也將影響國內疫苗供應量。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影
原本大漲的聯亞生技子公司聯亞藥隨即大跌，由原本200元高點最低跌至106.5元，跌幅近40%，也將影響國內疫苗供應量。聯合報系資料照片／記者邱德祥攝影

聯亞生技新冠疫苗在6月底公布二期期中報告，並向食藥署遞件申請緊急使用授權（EUA）後，在補件完成，但衛福部今公布審查結果，卻出乎意料的未通過審查，消息一公布，原本大漲的聯亞生技子公司聯亞藥隨即大跌，由原本200元高點最低跌至106.5元，跌幅近40%，也將影響國內疫苗供應量。

而先前通過EUA申請的高端疫苗，在昨日公告向巴拉圭政府遞件申請EUA後，利多一出，今日開高走高，一路飆至漲停，收在339.5元，漲幅9.87%。

原本外界都認為，聯亞取得EUA並不成問題，更樂觀預估最快月底就可提供500萬劑疫苗供國人施打，但EUA審查結果出爐，隨即對股價造成衝擊。

聯亞生技並未掛牌上市，子公司聯亞藥目前於興櫃登錄，並負責聯亞新冠疫苗後段充填，由於興櫃交易時間至下午三點，更沒有漲跌幅限制，在利空消息一出，也出現跳水式的跌幅。

聯亞 疫苗 生技

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