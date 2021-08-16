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台股跌123點收16,858點 失守半年線

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台股今(16)日收盤下跌123.34點，收盤指數16,858.77點，成交量3,329.92億元。今日台股進行半年線保衛戰，但賣壓沈重而未能守住半年線。

台股開盤即跌破半年線，雖鋼鐵及航運股一度抗跌，但買盤不繼而轉弱；盤中指數曾下跌逾200點，創兩個月低點。

今日電器電纜、造紙類股指數跌幅超過3%，紡纖、電機機械、橡膠、觀光及其他類股指數跌幅逾2%。電子股的半導體、通信網路、電子零件及其他電子類股指數下跌超過1%。

第一金投顧說，與全球股市相比台股近期表現特別弱勢，除了受到費半指數下跌影響之外，另外，8月27日警示股新制納入當沖條件，進一步影響台股量能快速萎縮，皆導致市場買盤意願。技術面來看，加權指數失守季線及 17,000 點整數關卡，同時外資期貨維持空單30,000口之上，短線皆不利於多方表現，操作宜先嚴控水位，後續指數若有反彈則觀察能否站回季線之上，才有利於情勢扭轉。

台股 當沖

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