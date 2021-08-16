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大同上半年獲利轉正 盤中股價不領情、跌逾5%

經濟日報 / 記者張剛瑋／即時報導

大同（2371）11日甫公布第2季，為新經營團隊入主後首次獲利，上半年獲利也順利翻正，賺5.26億元，EPS0.23元；可惜台股盤勢不佳，拖累今日大同下跌逾5%，硬生生吃了一根大黑K，目前技術線型弱勢。

大同財報報喜，第2季由虧轉盈，毛利率也逐季翻揚，股價卻不領情，今日直接摜破月線支撐，截至12點55分止，暫收25.10元，下跌5.46%。

百年企業大同經歷過去的風風雨雨，總算走過陣痛期，順利由家族企業轉型成專業團隊經營。來自研華的新任總經理何春盛認為讓大同走出台灣，拚外銷，是台灣企業唯一的出路。大同也特別成立「美國新基建與南向專案團隊」積極拓展海外市場，要把智慧電表、馬達及變壓器電纜賣到海外。

大同 台股 財報

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