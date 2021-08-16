富采投控Q2轉盈 兩外資同步調高目標價、上看百元

富采投控（3714）第2季轉盈，每股純益1.03元，彌平首季虧損，累計上半年每股純益0.65元，兩家外資看好在mini LED需求強勁下，同步喊買且調高目標價分別上看100元、102元；富采今（16）日開低走高，股價翻紅。

富采受惠於mini LED在第2季放量出貨，第2季財報三率三升，毛利率22.73%，營益率及稅後淨利率都轉正，單季稅後純益7億元，每股純益1.03元，上半年轉虧為盈，兩家外資認為富采第2季毛利率轉佳，預估第3季營運將持續成長。

歐系外資預估富采第3季營收及毛利率都將成長，反映產品組合較佳及毛利率快速成長，調高今年至明年每股純益預估，分別從0.76元、1.92元調高至2.57元、2.85元；重申優於大盤表現評等，目標價由90元調高至100元。

日系外資調高富采今明年毛利率預估，由原16～17%調高至20～21%，且同步調高今明年獲利預估，每股純益預估分別為2.38元、3.02元，重申買進評等，目標價由97元調高至102元。

台股今日大跌，富采以81.3元，下跌0.1元開出，盤中翻紅拉升至84元，盤中漲幅2.7%。