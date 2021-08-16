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台股盤中跌逾200點 寫近兩個月新低　

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台股示意圖。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

台股今(16)日半年線失守之後，盤中賣壓持續出籠，盤中指數層下挫逾200點，也創近二個月以來的新低點。

台股今日盤中10點10分左右跌至16,781點，隨後雖反彈向上，但追價買盤不多，11點5分再度跌至16,788點，逼近今日盤中低點。台股在6月4日盤中低點為17,084點；5月28日德低點為16,690。

雖然多頭拉抬台積電（2330），但人氣股的航運股未能帶動上攻後，引來賣壓而走勢疲軟；早盤強勢的鋼鐵股也未能撐住人氣。電子股今日成交占大盤比重約47%，不過，鴻海（2317）、國巨（2327）、天鈺（4961）、群創（3481）、南電（8046）等指標股未能撐住盤勢。

分析師說，大盤持續走跌，投資人伺機搶反彈，反而造成越套越深，以及反手就砍倉的做法，造成大盤無法呈現強勢反彈；短線恐怕又要清洗融資與短線沖銷的不安定籌碼。

台股 台積電

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