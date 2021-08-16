美銀落後上修！認錯翻多欣興、南電升價喊588元

ABF載板供不應求已看到2023年，繼摩根大通、高盛等前後拉抬欣興（3037）、南電（8046）目標價，這次在ABF載板上修較落後的美銀證券，也跟進上修兩檔指標股，包括將欣興評級升上「買進」，目標價186元，南電目標價則上修到588元，暫居外資券商對南電最高的股價預期。

目前除了ABF載板，摩根大通和高盛同步將焦點投向BT載板產能吃緊，對ABF載板三雄（另一檔是景碩（3189））來說，也是營運大利多。落後指標的美銀仍把焦點放在ABF，但以升評和更高的目標價吸引市場目光。

美銀對ABF載板供給緊繃的預期和其他外資相當，都預估2021-2023年供給缺口無法填補，此次對缺口的預測從10%、6、-1%，上調到12%、12%、10%，少數差異是預期載板漲價到2024年，因此更看好南電和欣興的營運動能。此前對南電最樂觀，是高盛目標價喊555元。