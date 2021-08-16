同欣電毛利率躍進 內外資目標價喊逾300元

同欣電（6271）第2季繳出強勁獲利，里昂證券指出，同欣電受惠車用CIS封測及陶瓷電路板於LED擴大應用的需求發展確立，毛利率提升將成為長線趨勢，進而帶動獲利成長快於預期，預估今年獲利將較2020年成長近倍，2022年營收突破150億元，今、明年每股純益（EPS）估達13.6元、15.3元，目標價喊上市場最高的305元。

此外，大型投顧同步看好同欣電營運加速，目標價自253元上修到302元，保守派的摩根士丹利則維持「中立」評級，樂觀、基本情境目標價分別提高到353元、238元。同欣電16日受大盤下挫和獲利了結賣壓衝擊，股價不漲反跌，一度大跌逾半根停板。

里昂表示，近期手機需求減弱，但同欣電第2季獲利仍創下佳績，包括毛利率和營益率都來到八季以來高點，EPS 3.5元更高出市場預期近三成之多。公司展望第3季營收呈個位數增長，毛利率續強，里昂推估本季EPS可達3.9元。

里昂指出，同欣電營運突圍逆風，主要受惠車用CIS封測需求佳，上半年擴充產能後，相關產能又達到滿載，加上陶瓷電路板應用到LED的需求強勁，LED車燈、高功率照明等，推升同欣電陶瓷電路板的營收比重連三季提高，第2季來到26.3%，另外RF測試和混合積體電路的需求也看好到下半年。

第2季較弱的手機CIS需求，預期自第3季新機拉貨轉為成長，對此同欣電也表示，原先展望毛利率持穩25-30%的目標上修，里昂認為未來達到30%將成為新常態，且車用CIS封測、中國半導體提高自製比率都是長線的大趨勢，有利同欣電獲利爆發。

里昂對同欣電2021-2023年EPS上修到13.6元、15.3元、16.9元，今年預測較去年的7.88元有近倍成長，大型投顧上修後，也有相當的預測，今、明、後年EPS估有13元、14.3元、16.4元。