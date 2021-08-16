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Mini LED需求佳 野村喊富采挑戰百元價

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
富采董事長暨總經理李秉傑。報系資料照
富采董事長暨總經理李秉傑。報系資料照

Mini LED利多連發，除天風證券喊出五階段投資概念股，野村證券最新報告同步瞄準指標股富采投控（3714），預測在蘋果擴大採用Mini LED，以及汽車、面板和光照產業積極推升LED的生產需求，富采第2季繳出優異獲利後，未來爆發力還大有可為，雙雙將其今、明年獲利上修兩倍以上，目標價喊「破百元」至102元。

野村目前對富采的目標價為外資圈最高，也是首家喊逾百元的投資機構，值得注意是，若拉長時間看，野村在今年3月初評富采時，只給「中立」評等，後來翻多並上修財測，另一家更早在1月初評富采的瑞士信貸，一開始也只給「中立」評級，但5月已經翻多。

野村開宗明義列舉兩點上修富采，一是蘋果產品搭載Mini LED的滲透率優於預期，來自市場回應相當正面，二是汽車、面板和照明等產業持續擴大LED的使用需求，在富采第2季財報就透露這樣的好消息，MIni LED放量以及汽車、高附加價值照明產品和面板業對LED的需求提高，帶動富采產能利用率和毛利率表現躍進。

野村表示，比對市場預期，富采上一季毛利率達22.8%，優於市場預估的16.7%，每股純益（EPS）達1.02元，更是市場預期的五倍之多，對照富采過去連多季虧損，第1季毛利率僅12.6%，翻轉的程度令人驚豔。

野村認為，上述來自富采供貨iPad和Macbook的Mini LED良率大幅提升，汽車、照明等對LED的需求增加且內容價值有所提升，伴隨汽車景氣復甦，市場也相當看好LED車燈的動能。而野村對今年iPad、Macbook的需求看法樂觀，不久前已上修出貨預測。

報告分析，在市場熱烈回響下，蘋果明年可望再推出一款新版Mini LED Macbook，富采持續是主要供應商。

因應客戶需求，富采也計畫第4季到明年首季擴充兩成的Mini LED產能，明年透過移轉中國LED產能為Mini LED，全年擴產更上看五成，同期產能利用率和毛利率均預期保持高檔。

野村分別將富采今、明年獲利上修2.3和2.1倍，EPS預估達2.38元、3元，2023年再挑戰3.5元，另推估明年底淨值成長到78.4元，1.3倍股淨比推算的目標價102元。

LED Mini LED 毛利率

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