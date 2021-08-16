滙豐認錯翻多 升評喊買長榮、目標價185元

外資對航運股認錯翻多？才剛在7月底降評貨櫃龍頭長榮（2603）的滙豐證券，原本不看好長榮股價反應強勁獲利，最新報告卻意外指出，長榮7月營收超乎預期，加上SCFI指數再度上漲，長榮第4季獲利成長的能見度大大增加，為此上修長榮今年每股純益（EPS）預估至38.1元，並翻多評級為「買進」，目標價165元上修到185元。

滙豐新報告幾乎全面打臉自家降評的說法，除了航運景氣持續看好，原本不認為長榮營運能見度充足，也不看好市場還能大幅上修長榮獲利，但在新報告一面倒唱多，還大幅上修財測，才短短三個禮拜，滙豐觀點演變跟「翻臉」一樣快。

滙豐這次升評，先講了兩個理由，一是長榮7月營收超讚，不僅較6月成長，也比2019-2020年平均水準多出6%，其次原先震盪的SCFI指數再度走強，第3季來指數已經比第2季上漲26%，因為這兩個因素，讓該券商認為長榮第4季營運能見度大增，也讓長榮獲利有更持久的續航力。

滙豐進一步以小標指出，長榮變得更強大、更年輕、更快速（Evergreen growing bigger, younger and faster），主要指長榮今年船隊運力增加18%，新增了33艘新船，合計26萬TEU，同時長榮積極投資新船，在未來的運力預估大增48%，計有67.6萬TEU，配合國際環保意識抬頭，長榮脫硫塔船的比重相當高，到上半年約有65%，將是未來優化管理成本讓船隊年輕化的關鍵。

滙豐表示，第3季運價行情優於預期，長榮表現也比預期強勁，市場可望重啟對長榮獲利的上修循環。雖該券商仍認為，長榮2022-2023年獲利下滑的趨勢不變，但表現會比先前預測來得好，目前對長榮今、明、後年EPS預估38.1元、21元、9.7元；另同步上修長榮明年的盈餘配發率，從五成調高到六成，換算當前股價隱含的潛在殖利率達17%。