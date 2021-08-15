台股本周走勢 法人：看半年線1萬6949是否有撐

台股上周歷經黑色星期五，周K線再度收黑，周線跌幅3.1%，全周大跌544點。法人表示，由於指數上周未能站回月線之上，本周將尋求半年線1萬6949點支撐，若指數能維持在半年線之上且未跌破7月28日盤中低點，避免停損賣壓出籠，預期企業財報公布結束後，台股多頭動能有望受惠現金股利發放而回流，帶動整體成交量能回升。

台股13日重挫237點，下跌1.38%，終場收在1萬6982點，跌破萬七大關。上周三大法人資金再度轉為賣，除了投信法人小幅買超29億元之外，外資與自營商雙雙站在賣方，外資上周賣超台股254億元，自營商單累計賣超金額達140億元，三大法人合計賣超台股365億元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期台股與美股走勢明顯脫鉤，加上受到當沖警示股新政將上路，以及當沖稅可否延續等仍未定案，政策面對籌碼不利的影響下呈現量縮下跌，上周日均量大幅下滑至3605億元，與歷史天量7828億元相比已經達到腰斬程度，也使得科技股買盤不振，導致電子類股成交比重再度下滑至45%左右，航運股則小幅回溫至3成以上。

另外，葉獻文表示，近期國外消息面也出現部分雜音，包括全球多國疫情再度惡化，美國則在亮眼經濟數據的支持下，QE退場討論將於8、9月開始進行，隨內外不確定因素增加，不論法人、中實戶退場觀望，都是導致台股投資氣氛轉趨保守、買盤縮手的理由。

葉獻文說，由於指數上周未能站回月線之上，本周將尋求半年線支撐，若指數能維持在半年線之上且未跌破7月28日盤中低點，避免停損賣壓出籠，預期本周台股企業財報公布結束之後，台股多頭動能有望受惠現金股利發放而回流，進而帶動整體成交量能回升。

葉獻文認為，雖然近期東南亞疫情影響製造業生產能力，導致紡織、封測與被動元件產業產出受到限制，不過因為這些產業能受惠於全球經濟成長與下半年消費動能行情，預期在限制過後將展開補漲行情，另外，下半年可留意IC設計、電子零組件、光電、電動車等類股，以及第三季的蘋果概念股表現。