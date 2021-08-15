因應升息環境 投資人該準備的五個對策

美國升息進度為全球金融市場當前最火熱話題，所有商品都緊盯聯準會動向。瀚亞投資提出五項新策略，以迎戰升息環境，而目前正是調整資產配置的時機，多重資產類型基金在大環境轉變的局勢下，將會是投資人做好資產配置的利器。

瀚亞投資副投資長林如惠表示，一旦美國開始升息，過去幾年投資人所認知的金融市場將會出現本質上的改變，包括金融商品波動度變大、評價高的商品面臨修正壓力、同漲同跌現象結束、個股表現差異擴大，以及短時間就能獲得高報酬的投資環境將不復見等。

針對上述的改變，林如惠提出五項新投資策略，來因應未來升息環境：一、應增持波動度較低的商品；二、將評價較高的資產做適度獲利了結；三、投資回歸基本面，由下而上選股／債轉趨重要；四、主動管理型投資將比指數型投資更有利；五、追求合理報酬，挑選有持續性且長線看好商品。

林如惠分析，面對升息所帶來的不確定性，唯一可以確定的就是波動度將會比前幾年增加。面對金融產品波動度提高，在操作策略上，降低風險成為首要目標，可透過增持波動度較低的資產，來達到該效果，例如配置多元且分散的多重資產基金。

林如惠指出，金融市場過去十多年在寬鬆利率政策下有亮眼表現，然而隨著市場上對升息的預期日益增加，全球投資環境將與先前有所不同，許多投資觀念勢必改變，在操作策略上也需要調整，才能抓住對的投資趨勢與機會。