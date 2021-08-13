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國內基金連結陸軍工業 投信顧公會：屬被動操作

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導

美國政府先前將中國大陸59家軍火工業列為禁止投資對象，外傳國內有35檔基金的投資連結到相關陸企，投信投顧公會今天表示，這些基金多數是ETF，屬被動投資操作；不過，已有投信公司表示基於ESG考量，已出清持有的中國軍企個股，也有投信表示將盡速出清這些標的。

投信顧公會指出，相關投信基金大部分屬於被動型投資的指數股票型基金（ETF）。由於ETF是依照指數編輯公司發行的指數所列成分股進行投資，屬被動投資操作，投信公司須依基金信託契約、與追蹤指數而投資相關陸企的股票。

公會表示，今年6月已有發行ETF的投信與指數公司討論，希望拿掉中國軍企相關個股，建議針對美國對中國不可被信任的企業所列的實體清單，排除指數成分股，但指數公司認為市場上仍有其他公司使用該指數，因此尚未能排除。雖然如此，已有投信公司基於ESG考量，已出清持有的中國軍企個股。也有投信表示將盡速出清這些標的。

公會說，投信公司後續將積極與指數編輯公司進行溝通，將被美國列為禁止投資對象的中國個股排除於指數成分股之列，以降低追蹤誤差，維護投資人權益。

公會強調，投信公司為專業投資機構，基金之投資決策均嚴謹地遵循法規、基金信託契約等規範進行，並注意政治、產業等風險管理。依據公會證券投資信託事業證券投資顧問事業公司治理實務守則第12條規定，投信公司於執行投資時，宜考量被投資標的發行公司之公司治理情形，是否善盡環境保護、企業誠信及社會責任等。

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