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台股黑五萬七大關失守 下周尋求半年線支撐

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（13）日歷經黑色星期五，加權指數重挫237.83點，跌幅1.38%，收在16982.11點，跌破萬七大關，本周周K線再度收黑，周線跌幅3.1%，全周大跌544.17點；保德信高成長基金經理人葉獻文指出，由於指數未站回月線之上，下周將尋求半年線支撐。

三大法人本周再度轉為賣超，除投信小幅買超28.97億元，外資與自營商都站在賣方，統計外資本周賣超台股254.12億元，自營商賣超139.9億元，三大法人合計本周賣超台股365.04億元。

葉獻文表示，近期台股與美股走勢明顯脫鉤，加上受到當沖警示股新政將上路，及當沖稅可否延續等仍未定案，本周呈現量縮下跌，本周日均量大幅下滑至3,605億元，與歷史天量7,828.25億元相比已達腰斬程度，造成科技股買盤不振，電子類股成交比重再度下滑至45%左右，航運股小幅回溫至3成以上。

葉獻文說，近期國外消息面也出現部分雜音，包括全球多國疫情再度惡化，美國則在亮眼經濟數據的支持下，QE退場討論將在8、9月開始進行，隨著內外不確定因素增加，法人、中實戶退場觀望，都是導致台股投資氣氛轉趨保守、買盤縮手的理由。

葉獻文表示，由於指數本周未能站回月線之上，下周將尋求半年線支撐，若指數能維持在半年線之上且未跌破7月28日盤中低點，避免停損賣壓出籠，預期下周台股企業財報公布結束後，台股多頭動能有望受惠現金股利發放而回流，進而帶動整體成交量能回升。

葉獻文認為，雖然近期東南亞疫情影響製造業生產能力，導致紡織、封測與被動元件產業產出受到限制，但因為這些產業能受惠於全球經濟成長與下半年消費動能行情，預期在限制過後將展開補漲行情，另外，下半年可留意IC設計、電子零組件、光電、電動車等類股，及第3季的蘋果概念股表現。

台股

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