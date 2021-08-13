台股大跌237點收16,982點 失守萬七

台股今(13)日投資氛圍不佳，雖然貨櫃三雄企圖走揚，但台積電（2330）及鴻海（2317）等指標股未能展現強勢，市場投資人轉趨悲觀，開盤後的半小時之內，賣壓持續出籠，11點30分左右，大盤指數下跌超過200點，跌破萬七關卡支撐。隨後在萬七點附近整理，終場台股下跌237.83點，收盤指數16,982.11點，成交量3,788.97億元。本周台股指數下跌544.17點，周K線拉出黑K棒。

今日貨櫃三雄及鴻海雖開盤勉力維持在平盤之上，但追價買盤並不積極，缺乏多頭指標領軍之下，電子股成交占大盤比例不到五成，航運股成交占比也未及四成；類股表現中，電子族群的電子零件類股指數跌幅超過2%，通信網路、電腦周邊、電子通路及半導體類股指數下跌逾1%；傳產股中玻陶跌幅超過5%、食品、紡纖、電器電纜、橡膠、航運及貿易百貨等類股指數跌幅超過2%。

在貨櫃三雄、台積電、聯電（2303）、華邦電（2344）、國巨（2327）、欣興（3037）等挫低下，大盤指數終場仍跌破萬七點關卡。

第一金投顧表示，雖然目前當值電子第3季的傳統旺季，但下游受到缺料影響，業績表現欠佳，上游則是因漲價效應而獲利大幅成長，但位階也已偏高，使得市場對於電子族群追價意願不足。目前需等待大盤趕緊站上季線，否則在量能不足的情況下，大盤築底時間加上整理時間恐拉長。