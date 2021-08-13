台股盤中跌逾200點 失守萬七大關

台股今（13）日開低走低，盤中跌幅一路擴大，在台積電（2330）、聯電（2303）成為壓盤中心，長榮（2603）及萬海（2615）也走低影響下，大盤指數盤中跌約220點，並且跌破「萬七」關卡。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，美股綜合指數持續震盪創高，但近期美股與亞股表現脫鉤，加上費半指數表現相對弱勢，導致台股半導體族群表現偏弱，並且MSCI權重持續下調，但調降幅度持續縮減，預期MSCI權重調整影響有限，但半導體族群權重大對指數影響性高，維持弱勢表現將壓抑指數表現。

在籌碼面，外資近期在現貨市場雖然賣超趨緩，但期貨未平倉空單近期仍為在相對高檔，整體空單仍偏高，本土投信雖然 在集中市場調節趨緩，但店頭市場已經出現高檔調節，政府基金近期在出現回檔之際出 現加碼跡象，顯示整體法人除了政府基金外，外資、投信對於台股仍未翻多，加上整體 技術指標中如 KD 、 RSI 、 MACD 等指標仍持續維持修正，指標也未落底，整體來看，目 前包括法人、資金、技術面目前仍不利台股。