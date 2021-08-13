市場雜音頻傳 記憶體族群齊破底盤中股價轉弱

全球記憶體市況自去年第三季以來，連續拉出四個季度的長紅表現，但近日卻傳出越來越多雜音，部分研調機構及外資法人預估，今年第四季記憶體市況將反轉，也衝擊近日記憶體相關個股走弱走弱，今（13）日盤中台股三大記憶體股跌幅都逾5%以上，今日股價表現同步破底。

受到記憶體標準品價格出現下跌，外資法人及市場研調機構集邦科科技也對第四季展望轉為保守，近日記憶體相關個股股價出現明顯賣壓，今日盤中台股三大記憶體股南亞科（2408）、旺宏（2337）及華邦電（2344），今日股價跌幅都在5%以上，同時，股價也同步破底，寫下近期波段新低，其中，南亞科今日股價更是寫下去年11月以來新低。

此外，前波股價也相當強勢的利基型記憶體IC設計廠晶豪科（3006）及鈺創（5351），今日股價 也同步重挫，其中，晶豪盤中打入跌停，鈺創也重跌逾9%，股價同樣破底、寫下波段新低，而在記憶體模組廠方面，威剛（3260）、十銓（4967）及宇瞻（8271）等股，股價也都有3%至6%的跌幅。

原本市況一片長紅的記憶體產業，5月開始出現DRAM標準品的現貨價格走弱並小幅下跌，在價格漲勢停止之後，再加上先前下游的廠商也已在預期漲價的心理下，將庫存水位拉升，隨著價格不再上漲、下游買盤也出現縮手，進而使得近期記憶體價格回軟。

此外，近日甫公布完的上市櫃公司7月營收，記憶體模組廠包括威剛、十銓、宇瞻及廣穎（4973）等廠都出現較營收較上月下滑表現，同時間，美系外資調降記憶體廠旺宏、南亞科、華邦電評等，均從加碼評等降至中立，記憶體產業氛圍似乎由多轉空，不過業者認為，記憶體產業短線趨緩之後，明年整體市況仍不悲觀。