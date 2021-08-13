萬綠叢中一點紅 中信高價股ETF掛牌逆勢漲

中信小資高價30 ETF（00894）13日正式掛牌，雖然碰上台股再遇亂流，盤中大跌百點，但因進場追捧該ETF的買盤不少，股價表現竟「萬綠叢中一點紅」，除早盤一度飛漲到15.1元高價，11點左右持續上漲，最大溢價也擴大到1.5%之上，投資人應留意交易風險。

中信小資高價30 ETF網羅台股中績優的30檔高價股，最大成分股是台積電（2330），權重約26.7%，次為聯發科（2454）7.8%，台達電（2308）5.2%，中租-KY（5871）、瑞昱（2379）、聯詠（3034）、智邦（2345）、華碩（2357）、大立光（3008）、穩懋（3105）也是十大成分股。

但十大成分股只有四檔盤中上漲，第一大的台積電跌約1%，智邦更打到跌停，中信小資高價30的淨值顯示ETF理應下跌，股價卻從開盤漲到11點，主要是買盤湧入推升表現，溢價連續達到1%以上，若是因此以為該ETF成分股很抗跌的投資人，應該看看折溢價，留意追價風險。

中信小資高價30成交量似乎也因逆勢上漲較為強勢，不到11點已經有2.6萬張，是今天上市櫃ETF中，僅次於元大台灣50反1（00632R）的第二熱門標的。

中信投信官網顯示，中信小資高價30規模約15億元，這檔是首檔瞄準台股高價股的ETF，題材看來還有進一步發展的空間。

另外值得注意是，中信投信台股ETF連發，前後掛牌中信關鍵半導體（00891）和中信小資高價30後，預計再募集中信綠能及電動車ETF，擴充台股產品線；惟若加上中信中國高股息（00882）等一併觀察該投信股票ETF的表現，折溢價和追蹤表現如能有更好的管理，更有利投資人布局。

至於提前一天、12日掛牌的富邦未來車ETF（00895），雖然今天成交量明顯較12日縮小，但掛牌兩天折溢價暫無太大問題，以13日觀察，股價表現領先更早掛牌的國泰智能電動車ETF（00893），後者小跌，未來哪一檔電動車ETF會勝出，勢成關注焦點。