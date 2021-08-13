快訊

李在鎔假釋後估將重啟併購 能追回台積拉開的市占？

陳時中不認「3+11是破口」 ptt炸鍋：難道萬華有蟲洞？

外資升評喊加碼信驊 最高目標價2,650元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
信驊董事長林鴻明。報系資料照
信驊董事長林鴻明。報系資料照

信驊（5274）公布第2季獲利低於預期，但毛利率、營益率雙雙高於財測，大和資本指出，排除非營業損失，信驊獲利能力提升快於預期，隨全球伺服器和雲端需求擴張，一旦半導體組件短缺的問題排解，信驊營運可望跳躍式成長，因此上修評級至「加碼」，目標價2,450元，另美銀也對信驊毛利率趨勢表達肯定、目標價2,650元。

目前外資圈以美銀對信驊的目標價最高，次為摩根士丹利2,555元，摩根大通、野村等也都喊逾2,000元。信驊13日早盤開高，但受大盤大跌拖累，股價站上季線後轉為平盤下震盪。

大和表示，信驊第2季獲利不及市場預期，主要原因是非營業損失增加，高達3,000萬元的匯損導致非營業損失達到3,900萬元，若觀察毛利率和營益率提升到65.3%、44.7%，表現優於預期，反映信驊營收規模擴大及更有利的報價趨勢，持續推升獲利能力。

信驊展望下半年，營運仍可能受到組件短缺影響，大和指出，目前8吋晶圓及打線封裝產能不足，是信驊生產的最大挑戰，但英特爾、超微運算晶片推出，刺激伺服器晶片需求成長，加上雲端服務供應商（CSP）的展望強勁，信驊訂單動能無疑慮。

大和預期，信驊第3季營收因組件不足影響，僅較第2季小幅提升，而部分訂單遞延，有機會帶動第4季趨勢一反往例，較第3季的成長幅度擴大；另下半年毛利率預期受惠新品出貨及價格提升，持穩上半年的高水準。

進入2022年，信驊受組件短缺的衝擊可望進一步排除，大和雖下調今年獲利預測3%，但上修明、後年7-9%，每股稅後純益（EPS）調整為36元、54元、70元。

至於美銀看好，企業端的雲端需求成長支持信驊晶片放量，且明年信驊BMC晶片有機會新增一家美系客戶，非BMC部分也會看到Copula 360客戶增加，對今、明、後年EPS預測為40元、53元、66元。

信驊 毛利率

延伸閱讀

美時上半年EPS 3.21元 創歷史同期新高

潤泰新上半年EPS 7.16元 增逾一倍

策略經營／戴保家重返手機晶片戰場 結盟阿里 王者復仇

富旺第2季EPS 0.56元 高鐡複合商場啓動開發

相關新聞

台股盤中跌逾200點 失守萬七大關

台股今（13）日開低走低，盤中跌幅一路擴大，在台積電（2330）、聯電（2303）成為壓盤中心，長榮（2603）及萬海（...

別再管當沖降稅優惠延不延 金控首席經濟學家花3年只賺1萬：我不知道當沖會不會賺 但肯定會賠

「我曾經花3年時間，每天到號子去做當沖，但我最後只賺了1萬元，等於每天只賺10元。」分享這個個人慘痛經驗的是永豐金控首席經濟學家黃蔭基。

台股下跌3.6點 開在17,216.34點

台股今(13)日開盤下跌3.6點，開盤指數17,216.34點。

利空鈍化 外資連二買

明晟（MSCI）雙降台股權重利空漸消化，又逢陽明帶領航海王回神，台積電擺尾，台股昨（12）日拉下影線，小跌7點，惟量能縮...

MSCI調整台股權重 預估資金流出60億元

指數編纂公司MSCI（明晟）昨（12）日公布最新季度調整結果，台股權重在此次調整中雙降一持平，台股連續十個季度遭下修，將...

MSCI台股權重 兩降一持平

MSCI明晟昨（12）日發布第3季指數權重調整結果，台股權重「兩降一持平」，相關調整於31日盤後生效。法人指出，台股在M...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。