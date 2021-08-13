外資升評喊加碼信驊 最高目標價2,650元

信驊（5274）公布第2季獲利低於預期，但毛利率、營益率雙雙高於財測，大和資本指出，排除非營業損失，信驊獲利能力提升快於預期，隨全球伺服器和雲端需求擴張，一旦半導體組件短缺的問題排解，信驊營運可望跳躍式成長，因此上修評級至「加碼」，目標價2,450元，另美銀也對信驊毛利率趨勢表達肯定、目標價2,650元。

目前外資圈以美銀對信驊的目標價最高，次為摩根士丹利2,555元，摩根大通、野村等也都喊逾2,000元。信驊13日早盤開高，但受大盤大跌拖累，股價站上季線後轉為平盤下震盪。

大和表示，信驊第2季獲利不及市場預期，主要原因是非營業損失增加，高達3,000萬元的匯損導致非營業損失達到3,900萬元，若觀察毛利率和營益率提升到65.3%、44.7%，表現優於預期，反映信驊營收規模擴大及更有利的報價趨勢，持續推升獲利能力。

信驊展望下半年，營運仍可能受到組件短缺影響，大和指出，目前8吋晶圓及打線封裝產能不足，是信驊生產的最大挑戰，但英特爾、超微運算晶片推出，刺激伺服器晶片需求成長，加上雲端服務供應商（CSP）的展望強勁，信驊訂單動能無疑慮。

大和預期，信驊第3季營收因組件不足影響，僅較第2季小幅提升，而部分訂單遞延，有機會帶動第4季趨勢一反往例，較第3季的成長幅度擴大；另下半年毛利率預期受惠新品出貨及價格提升，持穩上半年的高水準。

進入2022年，信驊受組件短缺的衝擊可望進一步排除，大和雖下調今年獲利預測3%，但上修明、後年7-9%，每股稅後純益（EPS）調整為36元、54元、70元。

至於美銀看好，企業端的雲端需求成長支持信驊晶片放量，且明年信驊BMC晶片有機會新增一家美系客戶，非BMC部分也會看到Copula 360客戶增加，對今、明、後年EPS預測為40元、53元、66元。