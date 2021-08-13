本土法人看好萬海獲利逐季走升 目標價喊上413元
貨櫃三雄上半年財報數字出爐，三家都賺超過1.5個股本，以陽明每股純益17.88元最高，其次是萬海（2615）每股純益15.19元，本土法人最新報告看好萬海今年獲利將可逐季走升，預估今年EPS達 37.59 元，維持買進，目標價413 元；萬海今（13）日股價開低震盪。
本土法人最新報告表示，萬海第2季每股純益8.56元，季增29%，推算6月單月每股純益3.36元，創下歷史新高，7月獲利可再創高，8月及9月營收將比7月成長，續創新高，預估第3季每股純益11元，季增28%。
法人認為，全球貨櫃船舶準班率創新低，塞港嚴重，將持續供不應求，由於全球港口投資不足，塞港可能常態化，貨櫃航運長期利多，法人強調，從萬海7月營收創新高及SCFI運價走勢推估，第3季獲利將創新高；萬海營運重心的亞洲線，第4季最旺，受惠於旺季，預估獲利將優於第3季。
法人表示，萬海下半年獲利將優於上半年，明年獲利優於今年，2023年受惠於「二氧化碳減排；塞港常態化」，預估今年EPS 37.59 元，給予11 倍P / E，目標價413 元，維持買進。
萬海今日以228元開出，下跌2元，一度翻紅至231.5元，但盤中仍再翻黑，跌幅1.3%；長榮（2603）開高一度翻黑；陽明（2609）開低翻紅，盤中漲幅1.49%。
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