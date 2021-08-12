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電動車概念股 點火轉強

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北即時報導

台股12日在傳產族群出面撐盤下，量縮收小黑，中小型題材股點火轉強，同欣電（6271）等電動車概念股挾美國拜登政府力推減排政策，以及鴻海法說可望釋出相關利多，股價活蹦亂跳，匯聚盤面多方人氣。

電動車概念股雖然近期漲多拉回，但中長期話題不斷，其中，拜登日前簽署行政命令，呼籲在2030年純電動車、燃料電池車，以及插電式混動車占美國新車總銷售量五成，且2023年起要求更嚴格的汽車排放標準將上路。

另一方面，鴻海近來擴大電動車版圖動作頻頻，日前買下旺宏6吋晶圓廠，計畫投入第三代半導體碳化矽（SiC）晶圓製造，昨日法說中並進一步透露目前汽車零組件相關營收數字，以及未來幾年電動車布建計畫，有利帶動整體市場投資氛圍。

電動車概念股12日普遍見到轉強現象，美琪瑪7月營收躍升至4.8億元歷史新猷，激勵股價尾盤強勢攻頂，收在96元，多頭格局並未破壞，並帶動同欣電、界霖、佳世達、順德、強茂、同致、亞光等個股大漲逾4%，大部分個股都獲得外資買盤進場承接。

法人指出，樂觀看待全球電動車產業前景，以美國來看，2018至2020年電動車滲透率僅2%左右，相較歐洲8.4%、中國大陸5.2%仍嫌偏低，預期美國可望自今年起銷售開始攀升，相對看好龍頭特斯拉供應鏈，至於鴻海主導的MIH聯盟成員，也是值得關注的焦點。

電動車 鴻海

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