永豐金：台股目前健康修正 年底或明年初有望再創新高

永豐金控今天舉行法說會，總經理朱士廷表示，銀行及證券雙引擎帶動永豐金控今年獲利大幅成長，上半年稅後盈餘創歷年同期新高，核心收益持續維持雙位數高成長，其中利息及手續費淨收益皆創歷年同期新高；證券對金控獲利的貢獻比重已達28.1％。下半年因變數較多，未來展望謹慎保守。

永豐金控首席經濟學家黃蔭基表示，預期今年全年經濟成長率（GDP）5.74％，趨勢上是逐季下降，上半年優於下半年。預測明年GDP成長率3.5％至4.5％，表現優於過去十年平均2.89％，逐季往上，漸入佳境。

目前台股處於健康的修正階段，預期將震盪回測到16500點，明年GDP逐季向上，市場會趁封關前布局，年底回到18000點、再創新高的機率很高。操作上建議「增加現金部位，等待迷人價位」。

對於行政院將推出五倍券，永豐銀行總經理莊銘福表示，預期小商號、零售產業，會因五倍券而受惠，當經濟活動恢復，金融風險就會降低，特別是零售服務業從業人數眾多，對銀行整體系統性風險的降低會有幫助。

黃蔭基補充，過去相關部門評估，消費券對經濟成長率的貢獻是0.28％，三倍券是0.53％，以此推估，五倍券對經濟成長率的貢獻是0.8-0.9％。

當沖降稅優惠是否延長是未來一大變數，朱士廷表示，當降稅優惠若取消對台股成交量一定有影響，衝擊券商收益，但年輕族群在理解不充分下投入當沖也產生風險，具兩面性，財政部尚在評估中。目前台股當沖目前占比是30％至40％，取消優惠當沖交易起碼掉一半，預估會使大盤交易量減少15~30％的成交量，日均量降至2000 億至3000億元。